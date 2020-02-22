Bakan Dönmez: "Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası inşaası hızla ilerliyor"
Haberler » Güncel » Bakan Dönmez: "Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası inşaası hızla ilerliyor" - Haber

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası inşaası hızla ilerliyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katıldı.

22.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:55
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'in konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Dönmez: "Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası inşaası hızla ilerliyor"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler