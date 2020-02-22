Bakan Dönmez: "Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası inşaası hızla ilerliyor"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katıldı.
22.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:55
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katıldı.
Kaynak: AA