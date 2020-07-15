Bakan Dönmez: Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek
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Bakan Dönmez: Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman...

Bakan Dönmez: Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek
15.07.2020 01:02 | Son Güncelleme: 15.07.2020 01:05

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekan fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi. 

Bakan Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 4'üncü yıldönümü şerefine açıklamada bulundu. Etkinlikler kapsamında bir dizi program tertiplediklerini kaydeden Bakan Dönmez, "Öncelikle 15 Temmuz şehidimiz Cuma Dağ'ın adını verdiğimiz MTA Cuma Dağ Tarih ve Tabiat Müzesi'ni ziyaret ettik. Şehidimizin adına yakışır bir yer olması için incelemelerde bulunduk. Cuma Dağ, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde darbecilere karşı direnirken atılan bombalar sonucu şehadet mertebesine erişti. Cuma kardeşimizle birlikte 251 şehidimiz ay yıldızlı bayrağımız göklerden hiç inmesin, ezan-ı Muhammedi kıyamete kadar bu semalarda yankılansın diye canlarını feda ettiler. O gece aziz milletimiz, Türkiye'nin dört bir yanında, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla nefretini top, tüfek ve her türlü teçhizatla kusan hainlere geçit vermedi. 15 Temmuz, yüzyıllar geçse de asla unutulmayacak bir ihanet hareketiydi. Can verdik, şehitler verdik ancak bu cennet vatanı hainlere teslim etmedik. O gece şehadete eren vatan evlatlarından Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

'15 TEMMUZ'U VE YİTİRDİĞİMİZ CANLARI UNUTMADIK'"Bizler de milletimizin bu kahraman duruşundan ilham alarak Bakanlığımızın binasına 'Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıttık" diyen Dönmez, açıklamasını şöyle sürdürdü:  

"20 bin lümen lazer projeksiyon, 7 lazer ve 106 parça ışık kullanıldı. Biz şu mesajı vermek istedik burada:  Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Sadece Ankara'da değil, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Hidroelektrik Santralimizin duvarlarına da benzer bir uygulamayı yansıttık. Nerede olursak olalım; zaman, mekan fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek. BOREL için de 15 Temmuz'a özel bir tasarım hazırlandı. Sınırlı sayıda özel olarak üretilen dezenfektanlar ücretsiz, hatıra amaçlı dağıtılacak."


Kaynak: DHA

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