Bakan Dönmez: "Türkiye'nin 32 yıllık bir doğal gaz dağıtım birikimi var"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (6) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu.
27.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:10
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (6) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu. (6)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Bakan Dönmez: "Türkiye'nin 32 yıllık bir doğal gaz dağıtım birikimi var"