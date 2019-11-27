Bakan Dönmez: "Türkiye'nin 32 yıllık bir doğal gaz dağıtım birikimi var"
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Bakan Dönmez: "Türkiye'nin 32 yıllık bir doğal gaz dağıtım birikimi var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (6) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu.

27.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:10
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'in konuşması (6) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Dönmez: "Türkiye'nin 32 yıllık bir doğal gaz dağıtım birikimi var"
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