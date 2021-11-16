Bakan Dönmez: "Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu'na göre, madencilik sektöründe sosyal gelişim doğrultusunda sektörde çalışan kadın istihdamı 2019 yılında, 2010 yılına göre yüzde 106 artarak 5 bin 732 olarak gerçekleşmiş, aynı yıllar arasında erkek istihdamı yüzde 2 azalarak 117 bin 212 olarak gerçekleşmiş." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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