Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasındaki KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık binasından Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez, konuşmasında Türkiye'nin Angola ile ilişkilerinin her alanda geliştirmeye büyük önem atfettiğini dile getirerek son dönemde gündeme gelen üst düzey ziyaretler ve etkinliklerin iki ülke ilişkilerinin mükemmel düzeyde seyrettiğinin göstergesi olduğunu aktardı.

Bakan Dönmez, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye ziyaret etmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Lourenço'nun ziyaretinin hemen öncesinde KEK Toplantısının yapılmış olması ve ekonomik iş birliği konularının bütün yönleriyle ele alınması, söz konusu ziyaretin daha verimli geçmesine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Türkiye olarak iş birliği yapılan her ülkede kazan-kazan esasına göre hareket ettiklerini belirten Bakan Dönmez, "Afrika Stratejimizin uygulanmaya başladığı 2003 yılından günümüze kadar, kıta ile ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde geliştirmeyi amaçladık" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Afrika'da yatırımlarının piyasa değerinin 6 milyar dolara, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısının bin 500'ü, ekonomik büyüklüğünün ise 70 milyar doları aştığını söyleyen Bakan Dönmez, "Halihazırda Afrika'nın 42 ülkesinde Büyükelçiliğimiz, 26 ülkesinde ise Ticaret Müşavirliğimiz bulunmaktadır. Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları kıta genelinde 58 noktaya uçmaktadır" dedi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi

2003 yılında Türkiye-Afrika Ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyesindeyken, 2020 yılına gelindiğinde korona virüs salgını göz önüne alınarak söz konusu hacmin 25,4 milyar dolara ulaştığını ifade eden Dönmez, "Aynı süre zarfında, Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2,1 milyar dolardan 15,2 milyar dolara seviyesine çıkmıştır. Kıtadan yaptığımız ithalat ise 3,3 milyar dolardan 10,1 milyar dolar seviyelerine yükselmiştir" değerlendirmesini yaptı.

"2020 YILINDA ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN 250 MİLYON DOLAR OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR"

Türkiye ile Angola'nın ticari ve ekonomik ilişkilerinin de son dönemde hızla geliştiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "2020 yılı ticaret rakamlarımıza baktığımızda, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 250 milyon dolar olduğu görülmektedir. Bu rakamın 183 milyon dolar kadarı Türkiye'nin Angola'ya ihracatından, 67 milyon dolar kadarı ise Angola'nın Türkiye'ye ihracatından müteşekkildir. Yapacağımız ortak çalışmalarla, ikili ticaretimizin dengeli şekilde daha da artırılmasını arzu ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ANGOLA'DA TÜRK MÜTEAHHİTLER TARAFINDAN 809 MİLYON DOLARLIK 5 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Bugüne kadar Türk müteahhitlerin Angola'da toplam 809 milyon dolar değerinde 5 proje hayata geçirdiklerinin bilgisini veren Dönmez, "Yeni projeler de hala gündemdedir. Angola'nın kalkınma hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı projelerine önemli katkılar yapabileceğimizi değerlendiriyoruz" dedi.

Angola'da yatırım yapmaya ilgi duyan Türk iş adamı sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Dönmez, başta demir-çelik, gıda, eczacılık, gübre üretimi, tekstil gibi sektörler olmak üzere Türk yatırımcıların Angola'da faal olduklarını, ilerleyen dönemde önemli yatırımları da hayata geçirmelerini beklediğini ifade etti.

TOPLANTIDA BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER VE PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

İki ülkenin teknik ekiplerinin iki günden ticari ve ekonomik ilişkilerin gündeminde yer alan konuları enine boyuna tüm detayları ile ele aldıklarını söyleyen Dönmez, "KEK Toplantısı sırasında iki ülkenin teknik heyetleri ticaret, yatırım, müteahhitlik, enerji ve madencilik, eğitim, mesleki eğitim, burslar, sanayi, KOBİ'ler, esnaf ve sanatkarlar, standardizasyon, bilim ve teknoloji, gençlik ve spor, tarım, hayvancılık, su yönetimi, ormancılık, kültür, turizm, çevre ve şehircilik ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin geliştirilebilmesi için alınabilecek tedbirleri ve projelerini değerlendirmişlerdir" diye konuştu.

Türk ve Angola özel sektörlerini bir araya getiren etkinliklerin organize edilmesinden memnuniyet duyduklarına işaret eden Dönmez, ilerleten dönemde artan şekilde benzer etkinlikleri düzenlemeyi ve iş insanlarını bir araya getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Toplantıda, ekonomik iş birliğinin hak ettiği seviyelere taşınması için önem arz eden anlaşmalar olduğunu aktaran Dönmez, bunlardan ilk akla gelenlerin Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ve Gümrük Konularında İdari Yardım Anlaşması olduğunu söyledi.

"DOĞRUDAN SEFERLERİN BAŞLAMASIYLA TÜRKİYE-ANGOLA TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİNİN ÖNEMLİ BİR İVME KAZANACAĞINA İNANIYORUZ"

THY'nin Angola'ya yolcu ve kargo seferi düzenlemesine imkan tanıyacak Hava Ulaştırma Anlaşmasının da Cumhurbaşkanı Lourenço'nun ziyareti vesilesiyle imzalanmasını beklediklerinin altını çizen Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Doğrudan seferlerin başlamasıyla Türkiye-Angola ticaret ve yatırım ilişkilerinin önemli bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Çünkü THY'nin Afrika'ya 60'a yakın doğrudan uçuşları var. Bu destinasyonun bulunduğu ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin hızla arttığını gözlemliyoruz. Benzer şekilde, iki ülke gündeminde olup da henüz imzalanmamış KOBİ'ler, savunma sanayii, eğitim, gençlik ve spor gibi birçok alandaki iş birliği anlaşmalarının da bir an önce imzalanarak yürürlüğe girmesi hususunda KEK Toplantısında mutabık kaldık. Ayrıca standardizasyon, kalibrasyon, uygunluk değerlendirme, tarım, balıkçılık, denizcilik alanlarındaki anlaşmaları da önümüzdeki dönem için planlıyoruz."

ENERJİ VE MADENLER KONUSUNDA ANGOLA'NIN DOĞAL KAYNAKLARI İLE TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİ

Enerji ve madenler konusunda Angola'nın doğal kaynakları ile Türkiye'nin tecrübesinin iki ülke arasında yüksek bir iş birliği potansiyeline işaret ettiğine dikkati çeken Dönmez, "Bu bağlamda, petrol ve petrol ürünlerinin ticareti, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti, elektrik üretim, iletim ve dağıtımı, enerji tesislerinin bakımı ve modernizasyonu alanlarında ülkelerimiz arasında önemli iş birliklerinin hayata geçirilebileceğini düşünüyoruz" dedi.

TİKA ELİYLE YÜRÜTÜLEN İŞ BİRLİĞİNİN DAHA İLERİ TAŞINMASI

İş birliklerinin sadece bununla sınırlı olmadığını belirten Dönmez, TİKA eliyle yürütülen iş birliğinin daha ileri taşınması ve Angola'nın öncelikleri ile TİKA'nın imkanları doğrultusunda yeni projeler geliştirilmesinin de anlaşma sağlanan konular arasında yer aldığını aktardı.

(Mustafa Cenik - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı