Bakan Dönmez: "Türkiye Doğalgaz Ticaretinde Söz Sahibi Olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Dönmez; Türkiye'nin bölgede önemli bir rol üstlendiğini açıkladı.

Bakan Dönmez'in açıklamasının satırbaşları:

Derin tarihi ve kültürel bağlarımızı enerji projeleriyle sağlam bir şekilde örüyoruz. Küresel enerji piyasasında Türkiye güçlü liderlik ve sağlam ekonomisi ile diğer ülkelerden ayrışıyor. Enerjide merkez ülke olmasınında kararlı duruş var. Partnerlerimizle iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ile bölgemizdeki enerji projelerinde gördük.

2019'da doğrudan gaz akışı ile gazın iletilmesi ve taşınmasındaki riskleri ortadan kaldırmış olacağız. Sistem güvenliğinde doğal gazın sağlanmasında önemli adım olacak. Yıllık 32 milyar metreküpün yarısı Türkiye'de kullanılacak.

Yakın zamanda devreye aldığımız TANAP hedeflerimize güçlü ve emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir. İleride bölgesel ihtiyaçların karşılanması için Türkiye söz sahibi ülkelerden birisi olacaktır. Gelecek yıl bu hedefe bir adım daha yaklaşmış olacağız. 15 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılamış olacağız. Türkiye ve Rusya arasındaki yakın işbirliği bölgemizin geleceği için önemlidir.