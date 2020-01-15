Bakan Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını...
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Bakan Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı.

15.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını...
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