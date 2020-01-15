Bakan Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı.
15.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:15
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz"
Kaynak: AA