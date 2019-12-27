Bakan Dönmez: "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz"
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Bakan Dönmez: "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in karşılanması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona gelişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması BİLECİK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz.

27.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:14

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'in karşılanması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona gelişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması BİLECİK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız" dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Dönmez: "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz"
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