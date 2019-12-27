Bakan Dönmez: "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in karşılanması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona gelişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması BİLECİK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in karşılanması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona gelişi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması BİLECİK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız" dedi.