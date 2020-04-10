Bakan Dönmez, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Gaffar Okkan ve Fethi Sekin gibi nice kahramanın yetiştiği, huzur ve güvenliğimizi sağlamak için her türlü fedakarlığı yapan polislerimizin ve Türk Polis Teşkilatımızın 175. yılını kutlarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA