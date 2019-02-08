Bakan Dönmez Trakya'da Doğalgaz Bulunduğunu Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Trakya'da küçük bir keşfimiz de oldu doğalgazla ilgili olarak. Pazartesi günü yerinde ekiplerle sahayı incelemeye de gideceğiz, oradan da teknik ayrıntıları zaten vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, kur seviyeleri ve petrol fiyatlarındaki değişikliklerin gaz fiyatlarını etkilediğini, doğalgaz fiyatlarının da elektrik fiyatlarını etkilediğini anımsattı. Petrol fiyatlarının oynaklığının öngörülebilirliği biraz sınırlandırdığını ifade eden Dönmez, "Petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına hemen hemen bir hafta sonra yansıyabiliyor pompalarda. Doğalgaz fiyatlarına ise yaklaşık 6-7 ay sonra yansıyor. Elektrik fiyatlarına ise bugünden itibaren bir 8 ay sonra yansımış oluyor. Bu periyotlardaki değişiklikler fiyatlara zaman içerisinde yansıyor. Tabii sadece bu enerjinin üretiminden oluşmuyor fatura bildiğiniz gibi, orada enerji bedeli demin bahsettiğim bu metodolojiyle belirlenirken bir de elektrik dağıtım bedeli var. Tabii bugünden bir şey söylemek zor, ama şundan vatandaşlarımız emin olsun, maliyetlerdeki iyileştirmeler, azalmalar anında faturalara yansıtılacak. Nitekim yılbaşında işte petrol ve kur fiyatlarındaki düşüşlere paralel maliyet düşüşleri yaşandığı için de biliyorsunuz elektrik ve doğalgazda bir yüzde 10 indirim yapılmış oldu. Bu ilerleyen dönemlerde de böyle maliyetlerde azalma söz konusu olursa hiç şüphesiz faturalara yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

ELEKTRİK DAĞITIM BEDELİ NEDİR?

Vatandaş tarafından bilgi karışıklığına yol açmaması açısından elektrik dağıtım bedelinin "sayacın okunması ve faturanın bırakılması bedeli" olmadığını söyleyen Bakan Dönmez, "Elektrik dağıtım bedelinin içerisinde elektrik santrallerinin üretmiş olduğu elektriği toptan fiyatıyla satın almış, teslim almış oluyoruz. Yüksek gerilim hatlarıyla şehirlerimize kadar getiriyoruz. Şehirlerimizde bunlar yine trafo merkezleri tarafından, indirici merkezler tarafından gerilim seviyeleri düşüyor ve şehir içine dağıtıma başlıyor. Orada da kapı kapı, ev ev, iş yerlerimize kadar bu şebekeyle bu elektrik emre amade hale getiriliyor. Bu şekilde baktığınızda 42 milyon bir aboneden söz ediyoruz Türkiye ölçeğinde. Şebekenin toplam büyüklüğü ise 1 milyon 420 bin kilometre, yani dünyanın çevresini 37 kat dolaşacak kadar bir şebeke büyüklüğümüz var. Bunları biz şehirlerimize, tüketim noktalarına taşıyıncaya kadar böyle bir maliyet karşımıza çıkıyor. Bu maliyetlerin bir kısmı yatırım maliyeti, çünkü böyle bir şebekeyi sürekli ayakta tutmak için belli yatırımlar yapmanız gerekiyor" dedi. Dönmez, yerli kaynaktan elektrik üretiminin 2017'de 45 iken, geçtiğimiz yıl bu oranın 50'yle yaklaşık kapatıldığını kaydetti.

"TRAKYA'DA KÜÇÜK BİR KEŞFİMİZ OLDU"

Karada maden arama faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Bakan Dönmez, geçtiğimiz yıl Türkiye Petrolleri'nin yaklaşık 70 civarında sondaj kuyusu açtığını hatırlattı. 35-40 tane de özel sektörün araması olduğunu kaydeden Dönmez, "Bu 2019 programında muhtemelen 130'lara çıkacak Türkiye Petrolleri'nin arama sondaj kuyularının sayısı. Belki bir 40-50 civarında da özel sektörün olur. Zaman zaman keşiflere rastlıyoruz. Trakya'da küçük bir keşfimiz de oldu doğalgazla ilgili olarak. Çok büyük miktarlı değil tabii. Onu da inşallah Pazartesi günü yerinde ekiplerle sahayı incelemeye de gideceğiz, oradan da teknik ayrıntıları zaten vatandaşlarımızla paylaşacağız. Trakya'da birkaç yıldır süren yoğun çalışmalardan sonra şimdi bir küçük keşfimiz var. Gönül ister ki daha büyük keşifler yapabilmek, çünkü büyük bir ülkeyiz, tüketimimiz çok fazla. Ama ne kadar olursa olsun, küçük de olsa, orta ölçekli de olsa onu bir kere ekonomiye kazandırmak zorundayız" diye konuştu.

(Yağmur Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA