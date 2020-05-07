Bakan Dönmez, TOBB Enerji Sektörü Meclis Toplantısı'na katıldı
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Bakan Dönmez, TOBB Enerji Sektörü Meclis Toplantısı'na katıldı

Bakan Dönmez, TOBB Enerji Sektörü Meclis Toplantısı'na katıldı
07.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salgın süresince kesintisiz enerji arzı için sektör temsilcileriyle düzenli toplantılar gerçekleştirildiğini belirterek, "Arz ve talep dengesinde yaşanan değişimleri günlük takip ettik. Bu süreçte enerji arzında hiçbir sıkıntı yaşamadık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salgın süresince kesintisiz enerji arzı için sektör temsilcileriyle düzenli toplantılar gerçekleştirildiğini belirterek, "Arz ve talep dengesinde yaşanan değişimleri günlük takip ettik. Bu süreçte enerji arzında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var ve Türkiye eskisinden çok daha güçlü bir şekilde bu döneme girecek." dedi.

Dönmez ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) düzenlediği "Enerji Sektörü Meclis Toplantısı"na video konferans aracılığıyla katıldı.

TOBB'un Türkiye'nin yarınına giden yolun en önemli kilometre taşlarından olduğunu ifade eden Dönmez, birliğin güçlenerek yoluna devam etmesindeki başat faktörün istişareye verdiği önemden kaynaklandığını vurguladı.

Dönmez, Türkiye'nin salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, "Önce insan diyerek alınan önlemler, tüm dünyadan farklı olarak üretim dişlilerimizi yavaşlatsa da durdurmadı. Türkiye olarak salgın sürecinde dahi ağır ağır da olsa yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İş dünyamıza bu süreçte göstermiş olduğu metanet için teşekkür ediyorum. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki önümüzde daha güzel bir gelecek uzanıyor. Halkımızın büyük bir kısmı evlerinde izolasyona devam ediyor. Herkesin içinde müthiş bir enerji birikti. Eski hayatlarımıza kontrollü bir şekilde peyderpey döneceğiz. Frene bastığımız bu 2 aylık süreci hayatlarımız normale dönmeye başladıkça fazlasıyla telafi edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de üretim ve tüketim dengesinin değiştiğine dikkati çeken Bakan Dönmez, bu durumun fabrikaların üretimleriyle birlikte elektrik kullanımlarını da düşürdüğünü söyledi.

"Dünyanın Türkiye gibi güvenli limana ihtiyacı var"

Dönmez, yeni normalleşmeyle birlikte kademeli olarak tekrar üretime geçileceğini belirterek, "Küresel konjonktür açıkça gösteriyor ki dünyanın Türkiye gibi kriz yönetiminde etkin ve başarılı bir güvenli limana ihtiyacı var. Bizler bu süreçte üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için enerjide birçok tedbiri hayata geçirdik. Sizlerle istişare ederek yeni tedbirler almaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salgın süresince kesintisiz enerji arzı için sektör temsilcileriyle düzenli toplantılar gerçekleştirildiğini ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Arz ve talep dengesinde yaşanan değişimleri günlük takip ettik. Bu süreçte enerji arzında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var ve Türkiye eskisinden çok daha güçlü bir şekilde bu döneme girecek. Enerji altyapımız üreten Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için hazır. İnşallah önümüzdeki dönem yeni yatırımlarla birlikte bu altyapıyı daha da güçlü bir hale getireceğiz. Ani talep düşüşü ve yüksek arz nedeniyle tarihi bir düşüş yaşayan petrol fiyatları birçok uluslararası şirketi derinden etkiledi. Birçoğu arama ve sondaj faaliyetlerini askıya aldı. Bizler de petrol arama ve üretim şirketlerimizin süreci en az hasarla atlatması için bir dizi tedbiri vakit kaybetmeden uygulamaya başladık. İlk olarak devlet hissesi ödemelerini erteledik. Arama ve işletme ruhsatı olan şirketlerimizin yükümlülüklerini altı ay erteleyerek sektörümüze bir omuz daha vermiş olduk."

Madenciliğe özel önem

Dönmez, salgın boyunca çalışma şartlarının zorluğu nedeniyle madenciliğe özel bir ilgi gösterildiğini ve ilk günden itibaren kamu ile özel sektör iş birliğiyle birçok adım atıldığını anımsattı.

Sektör temsilcilerinin süreçten "az hasar çok tecrübe" ile çıkması için bir dizi tedbirin hızla hayata geçirildiğine değinen Dönmez, devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemelerinin 2020 sonuna bırakılarak şirketlerin bütçelerine derin bir nefes aldırdıklarını söyledi.

Dönmez, inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu ve işletme projesi gibi beyanların da eylül sonuna ertelendiğini hatırlatarak, gelişen şartlar doğrultusunda daha sürdürülebilir madencilik için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Söz konusu genel önlemlerin dışında depremden etkilenen Malatya ve Elazığ'daki rödovansçılar ve ruhsat sahiplerine yönelik de özel ertelemelerin devreye alındığını belirten Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Amacımız her sektöre kendi şartlarına göre düzenlemeler yapmak, her bölgeyi tek tek ele alarak gerçekçi çözümler ortaya koymak. Böylece salgın sonrasında dünya ile daha güçlü rekabete hazır bir sektör kurmak. Yer altında ne varsa çevre hassasiyetini asla göz ardı etmeden milletimize sunmak. Enerji ve maden alanında gerçekleştirdiğimiz her çalışmanın temelinde öngörülebilir piyasalar ilkemiz bulunuyor. Ülkemizin enerjideki yol haritası olan Milli Enerji ve Maden Politikamızın da üç sacayağından birisi olan bu ilkeyle sizlerin destekçisi, üretim ve Ar-Ge çalışmalarınızın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Güçlü sektör, yüksek rekabet ve kamu-özel sektör iş birliği anlayışıyla hedeflerimize hep birlikte yürüyeceğiz."

Dönmez, salgının Türkiye'nin güçlü altyapısı ile bir üretim üssü haline dönüşmesinde bir fırsat olacağını dile getirerek, "İş dünyamızın salgın sonrasındaki bu fırsatlara şimdiden hazır olması gerekiyor. Hep birlikte kararlı şekilde ilerleyelim ve salgın sonrasındaki büyük atılımımıza hazır olalım. Önümüz açık, yolumuz uzun, yarınımız çok daha parlak olacak inşallah." diye konuştu.

"YEKDEM'de düzenleme gerekiyor"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da enerji gibi stratejik bir sektörde, üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için ara verilmeden çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sektörü ilgilendiren birçok konuda inisiyatif alarak çalışma başlattığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Bekleyen ve henüz sonuçlanmayan taleplerimiz de var. Özellikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasında (YEKDEM) bir düzenleme gerekiyor, İmalat yapan üreticilerimiz için maliyetlerin gözden geçirilmesini, enerji üreten firmalarımız için YEKDEM'den faydalanma süresinin 1 yıl uzatılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Şeref Kalaycı da katıldı.

Bakan Dönmez, TOBB Enerji Sektörü Meclis Toplantısı'na katıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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