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Bakan Dönmez, TİSK üyeleriyle görüştü Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden işçilerine yönelik iyileştirme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Yer altı kömür işletmelerimizde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin...

Bakan Dönmez, TİSK üyeleriyle görüştü Açıklaması
03.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:17

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden işçilerine yönelik iyileştirme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Yer altı kömür işletmelerimizde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin tebliğ bugün yürürlüğe girdi. Bu, hem çalışanlarımıza bir destek hem de istihdamı korumak açısından önemli." dedi.

Dönmez, Bakanlık binasında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyeleriyle bir araya geldi.

Son 3 ayın dünya ve Türkiye açısından sancılı geçtiğine dikkati çeken Dönmez, artık yeni döneme 'yelken' açıldığının altını çizdi.

Çarkların yeniden döndüğü, kepenklerin açıldığı ve üretim ile hizmetin yeniden canlandığı bir döneme girildiğini vurgulayan Dönmez, "Enerji sektörü olarak normalleşme dönemine hazırız." ifadesini kullandı.

Dönmez, sanayi üretiminin yavaşlamasının elektrik ve doğal gaz tüketiminde yaklaşık yüzde 15'lik bir talep daralmasına neden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada buna benzer daralmalar oldu. Küresel anlamda petrol tarafında yüzde 30-40'lara varan düşüşler gördük. 2019'da yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 62'ler seviyesindeydi. Bu yılın ocak-mayıs döneminde elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 66'lık kısmını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. 24 Mayıs günü ise tarihi rekoru yakaladık ve günlük üretimimizin yüzde 90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştu. İnşallah yıl içinde bu oranları arttırmayı hedefliyoruz."

"Elini taşın altına koyan yatırımcının yanındayız"

Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını süresince maden, petrol arama ve üretim sektörlerinin korunmasına yönelik desteklerinin olduğunun altını çizerek, bu sürecin yeni tecrübe ve deneyimlerle güçlenerek geride bırakılacağını söyledi.

Maden işçilerine yönelik iyileştirme çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Dönmez, "Yer altı kömür işletmelerimizde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin tebliğ bugün yürürlüğe girdi. Bu, hem çalışanlarımıza bir destek hem de istihdamı korumak açısından önemli." dedi.

Pozitif gündem oluşturulması için kamu-özel sektörün beraber hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Dönmez, "Yaşanan onca bölgesel krize, iç ve dış sınamalara rağmen ortaya çıkacak yeni fırsatlar daha büyük hedefler için cesur olmanın gerekliliğini de net bir şekilde karşımıza çıkarmaktadır." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için elini taşın altına koyan her yatırımcının yanında olduklarını vurguladı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yaptığı sunumda salgın süresince attıkları adımları ve aldıkları önlemleri anlattı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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