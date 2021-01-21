Bakan Dönmez: TANAP'tan yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'tan 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'tan 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti" dedi.

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle 'Azerbaycan Eğitim Programı' açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, karşılıklı güvene dayanan, uzun vadeli ve büyük ölçekte yatırım gerektiren projeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini bildirdi. Hayata geçirilen projelerin tümünün uluslararası boyuta sahip olmasının da bir başka başarının göstergesi olduğunu söyleyen Dönmez, "Bakü-Tiflis- Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hatlarımız dönemin en önemli eserleri olarak ortaya çıkmıştı. Bu projeler başarıyla işledikçe, birlikteliğimiz güç kazandı, kardeşliğimiz pekişti. Bunların devamında ise Güney Gaz Koridoru'nun en önemli parçası olan TANAP'ı tamamlayarak gaz akışını başlattık. TANAP bir taraftan ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine çok önemli bir katkı sunarken diğer taraftan da Avrupa'nın arz güvenliğinin anahtarı durumuna geldi. TANAP'tan 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP'la birlikte, TANAP'ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak" dedi.

'YÜZDE 24'ÜNÜ AZERBAYCAN'DAN ALDIK'Bakan Dönmez, Türkiye'nin Azerbaycan doğal gazını hem güvenle kullanıp, hem de uluslararası piyasalara sunacak projelere ortaklık yaptığını söyledi. Dönmez, "2020'de ithal ettiğimiz doğal gazın yüzde 24'ünü Azerbaycan'dan aldık. Böylece ülkemiz açısından doğal gazda kaynak çeşitliliğini ve arz güvenliğini temin ettik. Hayata geçirdiğimiz depolama projelerimiz, FSRU ve LNG terminallerimiz sayesinde milletimize her şart altında kesintisiz doğal gaz sunuyoruz. Bugün ülkemizde 81 şehir merkezimiz, 589 yerleşim yerimiz ve 173 Organize Sanayi Bölgemiz kesintisiz ve kısıntısız olarak doğal gaz kullanabiliyor. Bu hafta içerisinde gerçekleşen iki doğal gaz tüketim rekorunu yine rekor arzla, kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşılamamız da arz güvenliğinde ortaya koyduğumuz başarıyı tam anlamıyla gösteriyor" diye konuştu.

Türkiye-Nahçıvan doğal gaz boru hattı projesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Dönmez, "Hedefimiz Nahçıvan'a da kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı sunmak. 85 kilometrelik bu hatla taşıyacağımız yıllık 500 milyon metreküp gaz, Nahçıvan'da yaşayan Azerbaycan Türklerine büyük bir rahatlık sağlayacak. Nahçıvan'ın sanayisi doğal gaz ateşiyle harlanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı