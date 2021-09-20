Bakan Dönmez: Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkardık - Haberler
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Bakan Dönmez: Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkardık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Dönmez: Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkardık

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL'lik katkı sağladık. Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık. Türkiye'nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.


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