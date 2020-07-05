Bakan Dönmez: "Son 2 yılda 26 farklı şehirde 52 hidroelektrik santralimizin milletimize hayırlar... Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni Tokat'taki Niksar Akıncı HES'in açılış töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (Tokat) İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye...

Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni Tokat'taki Niksar Akıncı HES'in açılış töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (Tokat) İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne video konferansla katıldı. (1) Kaynak: AA