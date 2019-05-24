Bakan Dönmez, Soma'da Madenci Şehitliği'ni ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada şehit olan madencilerin mezarlarının bulunduğu Soma Madenci Şehitliği'ni ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada şehit olan madencilerin mezarlarının bulunduğu Soma Madenci Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez madencilerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti.
Kaynak: AA
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