Bakan Dönmez: Sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim, hayırlı olsun
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Bakan Dönmez: Sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim, hayırlı olsun

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayicinin kullandığı doğalgaza indirimin hayırlı olmasını dileyerek, yüzde 9,7 ile yüzde 12,5 arasındaki düşüşün, üretim ve istihdama pozitif yansıyacağını açıkladı.

Bakan Dönmez: Sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim, hayırlı olsun
30.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:49

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayicinin kullandığı doğalgaza indirimin hayırlı olmasını dileyerek, yüzde 9,7 ile yüzde 12,5 arasındaki düşüşün, üretim ve istihdama pozitif yansıyacağını açıkladı. 

Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ila yüzde 12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" dedi. 


Kaynak: DHA

Manşet

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