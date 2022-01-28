Bakan Dönmez: "Sanayi tesislerine elektrik kısıtlaması yarın sona erecek" - Haberler Ekonomi
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Bakan Dönmez: "Sanayi tesislerine elektrik kısıtlaması yarın sona erecek"

AA, Murat Temizer - Ekonomi
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Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurdu.

Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Fatih Dönmez, Twitter, Enerji, Ocak, Ekonomi, Haber

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