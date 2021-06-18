Bakan Dönmez Samsun temaslarına başladı
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Bakan Dönmez Samsun temaslarına başladı

Bakan Dönmez Samsun temaslarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

SAMSUN(İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun'a gelerek temaslarına başladı.

SAMSUN(İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun'a gelerek temaslarına başladı.

Dün Sinop'ta bir dizi programa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün de Samsun'daki programları için şehre geldi. İlk olarak Samsun Valiliğini ziyaret eden Bakan Dönmez, valilik anı defterini imzaladı.

Valilikteki görüşmenin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda yapılacak Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak Bakan Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Samsun programını tamamlayacak.

Enerji Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunacak Bakan Dönmez'i Samsun'da AK Parti Genel Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri karşıladı. - SAMSUN

Bakan Dönmez Samsun temaslarına başladı
Bakan Dönmez Samsun temaslarına başladı
Bakan Dönmez Samsun temaslarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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