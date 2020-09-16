Bakan Dönmez: "Salgına rağmen Türkiye yatırımlarını askıya almayan nadir ülkelerden birisi oldu" DEI·K Enerji I·s¸ Konseyi Toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle DEI·K Enerji I·s¸ Konseyi Toplantısına katıldı.

DEI·K Enerji I·s¸ Konseyi Toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle DEI·K Enerji I·s¸ Konseyi Toplantısına katıldı. Kaynak: AA