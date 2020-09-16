Bakan Dönmez: "Salgına rağmen Türkiye yatırımlarını askıya almayan nadir ülkelerden birisi oldu"
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Bakan Dönmez: "Salgına rağmen Türkiye yatırımlarını askıya almayan nadir ülkelerden birisi oldu"

DEI·K Enerji I·s¸ Konseyi Toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle DEI·K Enerji I·s¸ Konseyi Toplantısına katıldı.

16.09.2020 16:44 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:50

DEI·K Enerji I·s¸ Konseyi Toplantısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle DEI·K Enerji I·s¸ Konseyi Toplantısına katıldı.

Bakan Dönmez: 'Salgına rağmen Türkiye yatırımlarını askıya almayan nadir ülkelerden birisi oldu'

Kaynak: AA

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