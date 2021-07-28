Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasında 11 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik aramayı tamamladık"
Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları SAKARYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.
Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları SAKARYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.
Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasında 11 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik aramayı tamamladık. Yorumlama aşamasına geçildi"
Bakan Dönmez: "(Sakarya Gaz Sahası bölgesinde) 2022'de 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz, inşallah."
Kaynak: Anadolu Ajansı