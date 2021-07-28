Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasında 11 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik aramayı tamamladık"
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Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasında 11 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik aramayı tamamladık"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları SAKARYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları SAKARYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasında 11 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik aramayı tamamladık. Yorumlama aşamasına geçildi"

Bakan Dönmez: "(Sakarya Gaz Sahası bölgesinde) 2022'de 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz, inşallah."

Bakan Dönmez: 'Sakarya Gaz Sahasında 11 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik aramayı tamamladık'
Bakan Dönmez: 'Sakarya Gaz Sahasında 11 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik aramayı tamamladık'
Bakan Dönmez: 'Sakarya Gaz Sahasında 11 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik aramayı tamamladık'
Bakan Dönmez: 'Sakarya Gaz Sahasında 11 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik aramayı tamamladık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasında 11 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik aramayı tamamladık" - Haberler
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