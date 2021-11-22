Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli... - Haberler Ekonomi
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Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik.

SAKARYA (İHA) - Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022'nin baharında suyun altına, Karadeniz'in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah." - ANTALYA

Bakan Dönmez: 'Sakarya Gaz Sahasında mühendislik çalışmaları tamamlandı, boruların siparişini verdik.

Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasında mühendislik çalışmaları tamamlandı, boruların siparişini verdik.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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