Son dakika! Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık
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Son dakika! Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık

11.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:44
Son dakika! Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık

Son dakika haber... ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım Cuma günü rüzgardan günlük elektrik üretiminde rekor kırıldığını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım Cuma günü rüzgardan günlük elektrik üretiminde rekor kırıldığını duyurdu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor. 6 Kasım Cuma günü 151.325  megawatt saatle (MWh) rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık" dedi.

ANKARA, -


Son dakika! Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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