Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçti

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçtiğini açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçtiğini açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021'de de rüzgarımız rekorlarla esiyor. Rüzgardan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçti. Ocak'ta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7'sini Anadolu'nun serin rüzgarlarından elde ettik" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı