Bakan Dönmez:"Ruhsatları aldık, Sudan'da altın, Özbekistan'da değerli metaller arayacağız"

Bakan Dönmez, Elazığ'da bulunan 60 derece sıcaklıkta, saniyede 90 litre akışı olan Jeotermal kaynak suyunun vanasını açtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez;

-Jeotermal kurulu gücünde bugün dünyada 4'üncü ve Avrupa'da 1'inci sıraya yükseldik"

"Sığ deniz sondaj çalışmalarımıza da start verdik"

" Yenilenebilir enerji de 16 yılda kurulu gücümüzü yüzde 245 yani yaklaşık 2,5 kat artırdık"

" Kömür aramalarına yönelik olarak Palu ve Kovancılar ilçelerimizde sondaj çalışmalarına başladık"

" Sudan'da ruhsat aldık, altın madeni arayacağız ve bulacağız"

ELAZIĞ - Jeotermal kurulu gücünde Türkiye'nin dünyada 4'üncü, Avrupa da 1'inci sıraya yükseldiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sudan'da ruhsat aldık. Orada altın madeni arayacağız ve bulacağız. Özbekistan'da ruhsatlar alın. Ora da değerli metaller aranacak," dedi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Cip köyünde, MTA'nın yaptığı çalışmada 2 bin 300 metrelik bir derinlikte jeotermal kaynak suyu bulundu. 60 derecelik sıcaklıkta ve saniyede 90 litrelik akış hızı ile yüksek mineral içeriğine sahip olduğu belirtilen suyun termal turizm, konutların ısıtılması ve seralarda kullanılmasının hedeflendiği belirtildi. Bulunan Jeotermal Suyun vana açılışına ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldı.

Maden Tetkik Arama'nın Elazığ'da yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunu aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Toplam 28 alanda arama ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdiye kadar 50 bin metre sondajı bu şehirde tamamladık. Sadece Elazığ'da 20 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bölgenin doğal kaynaklarını bölge ve ülke ekonomisine hızla kazandırmaya da devam edeceğiz. Her bir yatırımla bölge ekonomisi daha da büyüyecek ve gelişecek Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak. Burada yaptığımız sondaj faaliyetleri sonunda yaklaşık 2 bin 300 metrelik bir derinlikte jeotermal kaynak bulmayı başardık. 60 derecelik sıcaklıkta ve saniyede 90 litrelik akış hızı ile yüksek mineral içeriğine sahip bu kaynak bölge ekonomisine farklı bir zenginlik getirecek. Buradan çıkan kaynağı seralarda, konutların ısıtmasında ve termal turizm de kullanacağız" diye konuştu.

"Ekonomik diyebileceğimiz kömür seviyelerini yakaladık"

Jeotermal kaynağın bölgesini baştan aşağı değiştiren şehre yeni bir sosyal kimlik kazandıran sektörlerin başına geldiğini dile getiren Bakan Dönmez, "Ege ve İç Anadolu Bölgesindeki şehirlerimiz bunun en güzel örneklerini içeriyor. İnşallah yakın zamanda buradan gelecek güzel haberlerle tarım, hayvancılık ve turizm de fark yaratan bir Elazığ'ı görmüş olacağız. Buradan çıkan jeotermal kaynak yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli termal tesis kurulmasına, tercih edilirse, civardaki bin konutu ısıtmaya elverişli durumda. Ayrıca 37 bin metrekarelik sera alanını ısıtma kapasitesine de sahip. Elbette Elazığ'a yaptığımız yatırımlar bunlarla sınırlı değil. Elazığ'da kömür aramalarına yönelik olarak Palu ve Kovancılar ilçelerimizde sondaj çalışmalarına başladık. Söz konusu sahalarda ekonomik diyebileceğimiz kömür seviyelerini yakaladık. Rezerv belirleme çalışmalarını tamamladıktan sonra Elazığ'a önemli bir istihdam ve gelir kaynağı sağlayarak vatandaşımıza yakışan hizmeti sunmayı devam edeceğiz. Elazığ gelişerek bölgemiz ekonomisine büyük ve güçlü Türkiye hedefimize katkı sağlayacaktır"ifadelerini kullandı.

"Sığ deniz sondaj çalışmalarımıza da start verdik"

2018 yılını geride bıraktıklarını ifade eden Dönmez, "Millet olarak büyük yatırımlar yapacağımız yeni bir yıl daha var. Enerji de ilklerin yılı olan 2018'de ulusal ve uluslararası birçok projeyi hayata geçirdik. Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hala getirmek ve uluslararası enerji piyasalarında bölgenin enerji merkezi haline getirmek için birçok adım attık. Devasa projelerle hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Ayrıca yer altı kaynaklarımızı insanımızın hizmetine sumak amacı ile bildiğiniz gibi Fatih Sondaj Gemimiz de de ilk derin sondajımıza başladık. Bununla da yetinmeyerek sığ deniz sondaj çalışmalarımıza da start verdik. Bugün gemilerimiz ve platformlarımız da Akdeniz'de bayrağımızı dalgalandırarak tüm milletimizi gururlandırıyoruz. Sadece denizlerimizde değil karalarımız da da sondaj çalışmalarımız devam ediyor"şeklinde konuştu.

"Dünyada 4. Avrupa da 1'inci sıraya yükseldik"

35 yıldır aranmayan Hakkari'de ve Çukurca'da ilk kazmayı vurarak petrol sondajı için çalışmalara başladıklarının altını çizen Dönmez, "Milli enerji ve maden politikası kapsamında yerli kömür atağımızla cari açığın kapanmasına önemli bir katkı ve vatandaşlarımıza da bu vesile ile binlerce istihdam sağladık. Bor başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızı işlenmiş uç ürün olarak ihraç etme çalışmalarımıza da yine bu dönemde başladık. Bu çalışmalara da hız veriyoruz. Yenilenebilir enerjide son 16 yılda kurulu gücümüzü yüzde 245 yani yaklaşık 2,5 kat artırdık. Güneşte, rüzgarda, hidroelektrikte, biyogazda ve jeotermalde kapasite artık rekorları kırdık. 2008 sonunda Türkiye'de sadece 30 megavat olan jeotermal kurulu gücümüzü 43 kat artırarak 2018 sonunda bin 283 megavata çıkardık. Jeotermal kurulu gücünde bugün dünyada 4. Avrupa da 1'inci sıraya yükseldik. İnşallah Elazığmızdaki yeni keşiflerle birlikte enerjimize enerji katacak. 2018 yılı içerisinde 81 ilin tamamına doğalgaz götürme hedefine ulaştık. Kesinti yapmaksızın doğalgazı tüm yerleşim birimlerimizde tedarik ediyoruz. Türkiye için atılım yılı olacak 2019'a da Cumhurbaşkanımızın müjdeleri ile girdik. Önce elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yaptık. Sonrasında da yaklaşık 2,5 milyon hanenin 150 kilovat saate kadar olan elektrik tutarlarını hazine bütçesinden karşılama kararı verdik. Hükümet olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek her zaman vatandaşımızın yanında ve hizmetinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz"dedi.

"Sudan'da altın arayacağız"

MTA'nı yurt içerisinde çalışmaları varken artık yurt dışına açıldığını vurgulayan Dönmez, "Sudan'da ruhsat aldık. Orada altın madeni arayacağız ve bulacağız. Özbekistan'da ruhsatlar alın. Ora da değerli metaller aranacak. Milletimiz destek olduğu sürece hem kendi topraklarımız da hem de dost ülkelerin toprakların yer altı zenginliklerini yerin üstüne çıkartma çalışmalarına devam edeceğiz"diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Bakan Dönmez ve protokol jeotermal kuyu vanasını açtı.

Açılışa Bakan Dönmez'in yanı sıra, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA