Bakan Dönmez: "Petrolü Bulana Kadar Aramaya Devam Edeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih isimli gemimiz, Antalya açıklarında ilk sondajını yapıyor. Var mı yok mu bilmiyoruz, petrolü bulana kadar aramaya devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Ordu Başkanlığınca düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Katılımcılara hitaben konuşan Bakan Dönmez, tüm Türkiye'de batı-doğu, kuzey-güney ayrımı yapmaksızın, çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 2000'li yılların başında, Türkiye'de üretilen elektriğin talebi karşılamadığını, şimdi ise üretilen elektriğini, tüketilenden daha fazla olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Biz ona şöyle diyoruz, elektrikte arz güvenliğimiz yoktu. Talebi karşılamaktan uzak bir üretimimiz vardı. Onun için günün belirli saatlerinde şehirlerin bir kısmının elektriğini kesmek sureti ile bu işi yürütmeye çalışıyorduk. Bugün hamdolsun, ürettiğimiz elektrik, tükettiğimizden daha fazla. Son 2 yıldır, elektrik ihracatımız ithalatımızdan daha fazla olmaya başladı. Bu kolay olmadı" diye konuştu.

"Uçaklar vasıtasıyla yeraltı röntgeni çekiliyor, bu sayede maden varlığı belirleniyor"

"Şimdi teknoloji gelişiyor. Değişik modern görüntüleme ve yerin altındakileri tespit etme imkanları var" diyen Bakan Dönmez, "Bunları da hızlı yapmak zorundayız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ihale ile 2 tane uçak kiraladık, havadan jeofizik görüntüleme yapıyoruz. Uçak havadan uçarken, yerin altında ne varsa röntgenini çekiyor. Yüzde 85'ini tamamladık. Bu sondaj çalışmaları ile de havdan görüntülemiş olduğumuz bulguları değerlendirmek sureti ile yerinde sondaj yaparak, oradaki maden varlığını da keşfetmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"2023'te hedef günlük 100 bin varil petrol"

Bakan Dönmez, Türkiye'de petrol arama çalışmalarının giderek arttığını belirterek, şu anda Türkiye'de tüketilen petrolün yüzde 8-10'unun üretildiğini hatırlattı. Bakan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl Türkiye petrolleri 70 tane sondaj yapmıştı, bu sene 2 katına çıkarak 140 tane yapıyoruz. Geçtiğimiz yılı günlük 45 bin varil üretimle tamamlamıştı Türkiye petrolleri, bu yıl 50 binin üzerine çıkılması hedefleniyor. Hedefimiz de inşallah 2023'te Türkiye genelinde hem kamu hem de özel sektör 100 bin varil ürünü yakalamamız lazım. Şu anda tükettiğimiz petrolün ancak yüzde 8'i ile 10'unu üretebiliyoruz. Başka bir ifade ile ülkemiz 10 milyonluk küçük bir ülke olsaydı, çıkartılan petrol bize yetiyordu. Ama şimdi 80 milyonu aştık. Her ne kadar üretim arttırılsa da yetmiyor" ifadelerini kullandı.

"Petrol buluncaya kadar aramalar devam edecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sadece karada aramalarımızı yapmıyoruz. Denizde de aramalar çoğaldı. Şimdi Akdeniz'e yoğunlaştık. Bir tane milli gemimiz var, adı Fatih. Antalya açıklarında ilk sondajını yapıyor. En kısa süre içerisinde netice alacağız, var mı yok mu bilmiyoruz. Olmasa da erken havlu atmak yok. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Bir gemi bize yetmez dedik ve ikinci gemiyi de aldık. Onun da gerekli donanım ve testleri yapılıyor. Adını Yavuz koyduk, en kısa süre içerisinde onu da Akdeniz'e göndereceğiz." - ORDU

Kaynak: İHA