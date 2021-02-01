Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştı
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Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştı

01.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:11
Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştı

Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştıENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol üretiminin 2020'de 22 milyon varili aştığını duyurdu.

Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol üretiminin 2020'de 22 milyon varili aştığını duyurdu. 

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de enerjinin her alanında attığımız adımlar petrol üretiminde de hız kesmedi. Petrol üretimimiz 2020'de, bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı. Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacağız" dedi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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