Bakan Dönmez: Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, çalışma yapacağı alana ulaştı ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştığını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştığını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele" dedi.

Kaynak: DHA