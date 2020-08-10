Bakan Dönmez "Oruç Reis'in çalışma yapacağı alana ulaştığını" açıkladı
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Bakan Dönmez "Oruç Reis'in çalışma yapacağı alana ulaştığını" açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi.

10.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:34

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerini kullandı

Bakan Dönmez 'Oruç Reis'in çalışma yapacağı alana ulaştığını' açıkladı

Kaynak: AA

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