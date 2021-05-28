Bakan Dönmez, nüfusu 10 binin üzerindeki tüm ilçelere doğal gaz götürmeyi amaçladıklarını bildirdi Açıklaması
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Bakan Dönmez, nüfusu 10 binin üzerindeki tüm ilçelere doğal gaz götürmeyi amaçladıklarını bildirdi Açıklaması

Bakan Dönmez, nüfusu 10 binin üzerindeki tüm ilçelere doğal gaz götürmeyi amaçladıklarını bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birkaç yıl içinde merkez nüfusu 10 binin üzerindeki tüm yerleşim birimlerine doğal gaz götürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birkaç yıl içinde merkez nüfusu 10 binin üzerindeki tüm yerleşim birimlerine doğal gaz götürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Dönmez, AK Parti Aydın İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, merhum Başbakan Adnan Menderes'in topraklarında bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Menderes'in mirasını AK kadroların yaşattığını belirten Dönmez, birçok kişinin hayal bile edemediği projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

AK Parti'den önce sadece 5 şehre doğal gaz verildiğini anımsatan Dönmez, bugün 81 ilde, yaklaşık 600 yerleşim yerinde doğal gazın kullanıldığını vurguladı.

Doğal gazın ulaşmadığı yerleşim yerleri için de çalışmalar yaptıklarına değinen Dönmez, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza geçtiğimiz hafta bu konu hakkında bir hazırlık yapıp takdim ettik. İlk etapta merkez nüfusu 20 binin üzerinde olan ilçelerimize ana iletim hatlarını BOTAŞ eliyle, 20 binin altındaki yerlere de doğal gaz dağıtım şirketleriyle doğal gazı götürmeyi planlıyoruz. Hedefimiz de nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelerimizin tamamına birkaç yıl içinde doğal gazı götürmek. Nüfusu 10 binin altında olanlara da ana hatlara olan mesafeleri dikkate alınarak bir planlama kapsamında doğal gazı götüreceğiz."

"Çalışmalarımız netice vermeye başladı"

Nükleer enerji alanında da somut adımlar attıklarına işaret eden Dönmez, bu hayalin de gerçekleşeceğini, 2023'te ilk ünitenin devreye alınacağını vurguladı.

Bakanlığın öncelik verdiği konuların başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu aktaran Bakan Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz son 10 yılda, yıllık yaklaşık 40 milyar dolarlık enerji ürünleri ithalatı gerçekleştiriyoruz. Başta petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz olmak üzere... Çalışmalarımız, gayretlerimiz yavaş yavaş netice vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirmiştik. Yine o bölgede çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah buradan yine müjdeli haberler alabiliriz. Biz ümitliyiz. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Doğu Akdeniz'de yine çalışmalarımız devam ediyor."

"3-5 kuruş tasarrufun varsa bu işe gir"

Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin sessiz bir devrim yaşadığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de güneş santrali, rüzgar santrali hiç yoktu. Jeotermalde sadece 16 megavat çalışıyordu. Bugün 100 katı büyüklüğe ulaştık. 1680 megavat jeotermal gücümüz var. Rüzgar santralimiz hiç yoktu, bugün 10 bin megavat sınırına ulaştı. Güneş santralimiz hiç yoktu, 8 bin megavat sınırına ulaştı. Özellikle güneşle birlikte artık küçük tüketiciler de bir üretici olmaya başladı. Çatısına, bahçesine kuruyor. Onun için diyoruz ki 'Gel 3-5 kuruş tasarrufun varsa bu işe gir. Kendi elektriğini kendin üret'. Biyogaz tesislerimiz de var. Türkiye yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıraya geldi."

Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarında ulaşılan fiyatların ortalama 22 kuruşlara gerilediğini, bunda teknolojinin yerlileşmesi ve ekipman verimliliğinin artmasının etkili olduğunu anlatan Dönmez, bunun tüm elektrik kullanıcılarının faydasına olduğuna işaret etti.

Doğal gaz yer altı depolarına yönelik projeler hakkında da bilgi veren Dönmez, "Hem Tuz Gölü hem de Silivri'de devam eden projelerimizle yer altı doğal gaz depo kapasitemizi 4,5 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkarmış olacağız. Böylece yazın ucuz gazı alacağız, depolayacağız. Kışın da onu vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin batarya teknolojisinde kullanılan lityumu üretir hale geldiğini de belirten Dönmez, bu üretim kapasitesini de artırma hedeflerinde olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Bakan Dönmez'e hediye takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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Bakan Dönmez, nüfusu 10 binin üzerindeki tüm ilçelere doğal gaz götürmeyi amaçladıklarını bildirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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