Bakan Dönmez: "Nisan ayında elektrik üretiminde yerli oran yüzde 79,6, yenilenebilir oran yüzde 66...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Dönmez: "Nisan ayında elektrik üretiminde yerli oran yüzde 79,6, yenilenebilir oran yüzde 66...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güneş enerjisinde çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili geliştirmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz, Türkiye'de çatı denildiğinde akla ilk gelen şeyin güneş paneli olması.

18.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:35

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güneş enerjisinde çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili geliştirmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz, Türkiye'de çatı denildiğinde akla ilk gelen şeyin güneş paneli olması. Üretimin her alanında bu düşüncenin yerleştirilmesini arzuluyoruz." dedi.

Dönmez, video konferans yöntemiyle MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Enerji ve Maden Komitesinin Başkanı Cihad Terzioğlu ile bir araya geldi.

Salgın döneminde yerli ve yenilenebilir enerjideki üretim rakamlarının sevindirici olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Nisan ayında elektrik üretiminde yerli oran yüzde 79,6, yenilenebilir oran yüzde 66 olarak gerçekleşti. Bu değerler 2000'den bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti." diye konuştu.

Bakan Dönmez, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla yeni atılımların devam edeceğine işaret ederek, "Ülke çapında entegre bir sektör ve üretim hattı oluşturacağız. Mini YEKA güneş santrallerimizle Türkiye'nin güneşinden büyük, orta ve küçük ölçekli yatırımcılarımızın tümü yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ve YEKA'ların Türk lirası bazlı olması konusunda finans çevreleriyle bir araya gelinerek konunun etraflıca ele alındığına da değinen Dönmez, şöyle devam etti:

"Fiyat güncellemesinin ne şekilde olmasıyla ilgili bankaların görüşlerini aldık. Bu görüşler sonrasında gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. YEKA ve mini YEKA projelerimizin yanında lisanssız üretimde de üreticilerimizin önünü açmaya devam ediyoruz. Daha önce 1 megavat olan lisanssız elektrik üretim üst limitini 5 megavata yükselttik. Böylece yatırımcılarımıza hızlı, bürokratik süreçlere takılmayan ve vergiden muaf bir statü kazandırmış olduk. Lisanssız elektrik kurulu gücünde bu adımlarımızla birlikte ciddi bir ilerleme sağladık. Lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6 bin 500 megavatı geçti. Bu kurulu gücün yüzde 92'sini güneş enerjisi santralleri oluşturuyor."

"Enerji verimliliği destek ödemeleri beş kat arttı"

Dönmez, çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili geliştirmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz, Türkiye'de çatı denildiğinde akla ilk gelen şeyin güneş paneli olması. Üretimin her alanında bu düşüncenin yerleştirilmesini arzuluyoruz." dedi.

Hangi sektörde olursa olsun enerjide tam manasıyla dışa bağımlı bir yatırımın uzun vadeli olarak sürdürülemeyeceğine dikkati çeken Dönmez, tüm üretici, yatırımcı ve girişimcileri kendi enerjisini, elektriğini üretmeye davet etti.

Dönmez, enerji verimliliğinin de önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlık olarak enerji verimliliği destek ödemelerimizi beş kat artırarak 300 bin liradan 1,5 milyon liraya çıkardık. Mayıs sonu itibarıyla Verimlilik Artırıcı Projeler ve gönüllü anlaşmalar kapsamında yapılan destek ödemeleri 27 milyon lirayı aştı. Uygulaması devam eden projelerle birlikte toplam yatırım 210 milyon lira, destek ödemesi 52,5 milyon liraya ulaştı. 2019 sonu itibariyle Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürütülen faaliyetlerle Türkiye genelinde 960 milyon dolara denk gelen tasarruf sağlanmış oldu. Ulaştırma ve binalarda kısmen gerçekleşme düşük olsa da toplamda yüzde 100'lük bir gerçekleşmeyle hedeflerimize ulaştık."

Bakan Dönmez: 'Nisan ayında elektrik üretiminde yerli oran yüzde 79,6, yenilenebilir oran yüzde 66...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli Selçuk'a sürpriz yaptı
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli Selçuk'a sürpriz yaptı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Bakan Dönmez: "Nisan ayında elektrik üretiminde yerli oran yüzde 79,6, yenilenebilir oran yüzde 66... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:05:50. #1.14#
title