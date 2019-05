Bakan Dönmez: "Muhalefet YPG'ye ve Kandil'e sırtımızı dayadık diyenlerle ile kol kola geziyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin menfaatleri için her türlü zorluğa meydan okuduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız, ekonomik saldırılara ve tehditlere 'Benim arkamda milletim var' diyerek karşı koyarken, muhalefet biz sırtımızı YPG'ye, Kandil'e dayadık diyenlerle kol kola geziyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırıkkale'nin Kesin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlk ziyaretini Keskin Belediyesine yapan Bakan Dönmez'i Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve partililer karşıladı. Bir süre basına kapalı olarak belediyede toplantı yapan Bakan Dönmez, ilçe esnafını gezdikten sonra Ramazan çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve birlikte iftar yaptı.

"İSTANBUL'DAKİ USULSÜZLÜKLER MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR CİNSİNDEN"

Yüksek Seçim Kurulu (YKS) tarafından kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı gerekçesiyle 31 Mart seçimlerinin 2 Haziran'da yenilenme kararı alındığı Keskin ilçesinde vatandaşlara hitap eden Bakan Dönmez, "31 Mart Yerel Seçimlerinde bazı il ve ilçelerde yapılan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler nedeniyle yenilenmektedir. İstanbul'da yapılan usulsüzlükler artık mızrak çuvala sığmıyor cinsinden. Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Yine Keskin'de de kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı için biliyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu hukuksuzluğu tespit ettiğinde seçimin yenilenmesine karar verdi. İnşallah 2 Haziran'a çok az bir süre kaldı. 2 Haziran'da belediye bayramı ve Ramazan Bayramı'nı birlikte kutlayacağız." dedi.

"3-5 BELEDİYE KAZANMAK İÇİN HDP İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORLAR"

"Belediyeciliğin referansı AK Parti'dir" diyen Bakan Dönmez, konuşmasında şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki oylarınızı gönül belediyeciliğinden, AK Parti belediyeciliğinden yana kullanarak Keskin daha da ileriye birlikte taşıyacağız. Belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Belediyecilik bizim işimizdir. Belediyecilik yaptığı işi gönülden yapan, herkesi kucaklayan, hiçbir ayrım yapmayan, AK Partili gönül ellerinin işidir. Belediyeciliğin referansı AK Parti'dir. Şimdi sıra Keskin'de. Keskin'de icraat, yatırım, iş, aş, istihdam dönemi inşallah başlayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, 3-5 belediye fazla kazanmak için HDP ile iş birliği yapıp milliyetçiyim diye geçinenler, oy çalarak milletimizin iradesini gasp etmek isteyenlerin kim olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Keskin bu anlayışa geçit vermeyecektir inşallah. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin menfaatleri için her türlü zorluğa meydan okurken ekonomik saldırılara ve tehditlere 'Benim arkamda milletim var' diyerek karşı koyarken, muhalefet biz sırtımızı YPG'ye, Kandil'e dayadık diyenlerle kol kola geziyor. Biz hükümet olarak her zaman hizmet dedik, millet dedik. Bu anlayışla 81 ilimize 510 yerleşim yerimize doğalgazı ulaştırdık. 2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde 50 ilçede doğalgaz vardı. Şimdi Türkiye'nin tamamına bu doğalgazı kavuşturduk. Kırıkkale'ye de doğalgazı getirdik mi? Getirdik. Kırıkkale'nin de içinde bulunduğu 81 ilimizde doğalgaz kullanılıyor. Bunlar hep AK Partili hükümetler zamanında oldu."

"KESKİN'E DOĞALGAZI GETİRİYORUZ"

Bakan Dönmez, "Keskin için duygu dünyamızda ayrı bir yeri olan bu topraklar için bugün burada müjdeyi veriyoruz. Keskinli hanım kardeşlerim, biliyorum bu çileyi sizler çekiyorsunuz. Külünü boşaltmak, kömürü taşıyıp getirmek derdi inşallah yakın bir zaman da sona erecek. Nasıl ki Kırıkkale ve diğer ilçelerimize gazı getirdiysek, Keskin'e de doğalgazı getiriyoruz. Şimdi İş-Kur'da Toplum Yararına Çalışma kapsamında inşallah Keskin'den 450 vatandaşımızı istihdam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA