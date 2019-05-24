Bakan Dönmez maden işçileriyle iftar yaptı
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'na gelmesi Bakan Dönmez'in maden işçileri ile iftar sofrasında oturması Bakan Dönmez'in işçilerle sohbet etmesi Maden işçilerinden detaylar Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi MANİSA - Enerji...
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'na gelmesi
Bakan Dönmez'in maden işçileri ile iftar sofrasında oturması
Bakan Dönmez'in işçilerle sohbet etmesi
Maden işçilerinden detaylar
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Dua edilmesi
MANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret etti. Bakan Dönmez, madencilerle birlikte iftar yaptı. (4)
Kaynak: AA
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