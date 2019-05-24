Bakan Dönmez maden işçileriyle iftar yaptı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'na gelmesi

Bakan Dönmez'in maden işçileri ile iftar sofrasında oturması

Bakan Dönmez'in işçilerle sohbet etmesi

Maden işçilerinden detaylar

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi

MANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret etti. Bakan Dönmez, madencilerle birlikte iftar yaptı. (4)

Kaynak: AA