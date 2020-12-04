Bakan Dönmez: "Kömür sektörüne 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon TL'yi aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde...
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Bakan Dönmez: "Kömür sektörüne 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon TL'yi aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde...

04.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:37
Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Kömür sektörüne 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon TL'yi aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek yaklaşık 120 milyon lirayı buldu.

Bakan Dönmez: "Kömür sektörüne 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon TL'yi aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek yaklaşık 120 milyon lirayı buldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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