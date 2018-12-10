Bakan Dönmez: Kombi ve radyatör fiyatlarını ucuzlatın

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kapısına kadar gaz ulaştığı halde bunu kullanmayan 3 milyona yakın abonenin doğalgaz kullanıcısı haline getirilmesi için kombi ve radyatör üreticilerinden "topyekün fiyat indirimi" istedi.

Bakan Dönmez: Kombi ve radyatör fiyatlarını ucuzlatın

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kapısına kadar gaz ulaştığı halde bunu kullanmayan 3 milyona yakın abonenin doğalgaz kullanıcısı haline getirilmesi için kombi ve radyatör üreticilerinden "topyekün fiyat indirimi" istedi.

Kaynak: Dunya.com

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