Bakan Dönmez: Kombi ve radyatör fiyatlarını ucuzlatın
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kapısına kadar gaz ulaştığı halde bunu kullanmayan 3 milyona yakın abonenin doğalgaz kullanıcısı haline getirilmesi için kombi ve radyatör üreticilerinden "topyekün fiyat indirimi" istedi.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kapısına kadar gaz ulaştığı halde bunu kullanmayan 3 milyona yakın abonenin doğalgaz kullanıcısı haline getirilmesi için kombi ve radyatör üreticilerinden "topyekün fiyat indirimi" istedi.
Kaynak: Dunya.com