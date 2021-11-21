Bakan Dönmez: KKTC'ye ilk etapta LNG getirilecek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile birçok konuda iş birliği içerisinde olduklarını söyleyerek, "İnşallah yapılacak projelerle Ada'ya ilk etapta sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) getirilmiş olacak. Başta elektrik üretim santralleri olmak üzere sanayi ve turizm tesislerinin de ihtiyaç duyduğu bu temiz enerji kaynağına kavuşmuş olacak" dedi.

Bakan Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11'inci Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında, KKTC Ekonomu ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu. Dönmez, KKTC ile enerji başlığı altında birçok konuda iş birliği içinde olduklarını belirterek, "Hidrokarbonlardan tutun maden aramalarına, elektrikte arz güvenliğinden elektrik dönüşümüne varıncaya kadar birçok alanda iş birliği yapıyoruz. Teknik destek sağlıyoruz. Bugün de o konuları tekrar gözden geçirme imkanı bulduk. Özellikle elektrikte dönüşüm artık dünyanın gündeminde. Daha çevreci, daha az fosil yakıt kullanan sistemlere bir gidiş var. Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği bugünlerde her ülke kendi karbon sıfır hedeflerini ve programlarını açıklıyor. Bu ziyaret vesilesiyle Sayın Bakan ile Ada'nın böyle bir programı çalışması konusunda da istişare etme imkanı bulduk. İlk etapta oradaki mevcut fuel-oil santrallerinin doğal gaza dönüşümü konusunu değerlendirdik. İnşallah yapılacak projelerle Ada'ya ilk etapta LNG getirilmiş olacak. Başta bu elektrik üretim santralleri olmak üzere sanayi ve turizm tesislerinin de ihtiyaç duyduğu bu temiz enerji kaynağına kavuşmuş olacak" dedi.

"Bu da doğal olarak Ada'da elektrik ihtiyacını artıracak demektir. Buna dönük de önümüzdeki yıllarda Ada'nın arz talep dengesini gözden geçirip, ona uygun yeni üretim tesislerinin kurulması dahil olmak üzere şebekede yapılabilecek kapasite artışları olabilir. Yine Ada'nın güneş potansiyeli oldukça yüksek. Şu an 90 megavata gelen potansiyel var. Bunun daha da artırılması konusunda da yine iş birliği çalışmalarını yapabileceğimizi ifade ettik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak da Ada'nın arz güvenliğiyle alakalı ihtiyaç duyduğu projelere destek olmaya devam edeceğiz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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