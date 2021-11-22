Bakan Dönmez: "Kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaat elektrik oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira oldu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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