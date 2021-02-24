Bakan Dönmez: Kırgızistan ile madencilik alanında anlaşma imzalama hazırlığındayız (2)

DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 13'üncü Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Burada kounşan Bakan Dönmez, koronavirüs salgın döneminde elektrik sektörünün önemli bir sınav verdiğini söyledi. Bakan Dönmez, 'evde kal' çağrılarının arttığı bir dönemde elektrik sektörünün üzerine düşeni başarıyla yerine getirdiğini belirterek, "Özellikle yaklaşık 98 bin çalışanımız büyük bir özveriyle çalışarak tüm ülkeye kesintisiz enerji sağladı. Elbette bazı sıkıntılar olmadı değil. Ancak resmin bütününe baktığımızda üretimden dağıtıma kadar her aşamada başarılı bir performans ortaya koyduk. Ekiplerimiz sadece salgın döneminde değil zorlu kış şartlarında da üstün bir gayret gösteriyor. Geçtiğimiz hafta özellikle Karadeniz ve Marmara Bölgeleri yoğun kar yağışına sahne oldu. Ekiplerimizin nasıl cansiperane çalıştıklarını Kastamonu ve civarındaki incelemelerimde bizzat yerinde gördüm. Elektrik dağıtım sektörümüz özelleştikten bu yana yatırımlar iki kat artarak üçüncü uygulama döneminde 40 milyar TL'ye ulaştı. Yaklaşık olarak 46 milyon aboneye hizmet veren dağıtım hattı uzunluğumuz 2020 yılı sonunda 18 bin 270 kilometre ilaveyle 1 milyon 190 bin 605 kilometreye ulaştı" dedi.

'66,7 MİLYAR TL ELEKTRİK DAĞITIM YATIRIMI PLANLANMAKTA'

Bakan Dönmez, 2016-2020 üçüncü uygulama döneminde yaklaşık 40 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, "Dönem başında yatırım tavanını 34 milyar lira olarak belirlemiştik. Bu sınır da yaklaşık 6 milyar lira fazla yatırımla aşıldı ve daha fazla hizmet götürüldü. Yapılan bu yatırımların da etkisiyle elektrik kesinti sürelerinde azalmalar görülmeye başlandı. 2019 yılında kullanıcı başına ortalama 20,5 saat olan kesinti süresi yüzde 11 azalarak 18,2 saate düştü. 2021-2025 dördüncü uygulama döneminde ise toplam 66,7 milyar TL elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır. Dördüncü uygulama döneminde yapılacak yatırımlara ilaveten, planlı bakımlar için ilk kez ayrı bir bütçe kalemi oluşturuldu. Daha önce planlı bakımlar işletme bütçesinden karşılanıyordu. Planlı bakımlar için 10,5 milyar TL'lik bir bütçe ayırdık. Ar-Ge faaliyetleri için de önümüzdeki 5 yıl toplam 1 milyar liralık bir bütçe ayrıldı. 2021 yılı için 185 milyon lira belirlendi. Bu rakam inşallah yıllara sari olarak artacak. 5 yılın sonunda şirketlerimiz yıllık ortalama 200 milyon liralık bir Ar-Ge bütçesinden faydalanacak" diye konuştu.'GÜÇ ARTIRIMI YAPILMASINI İSTİYORUZ'Bakan Dönmez, yeni uygulama döneminde, tarımsal sulama dahil kırsal şebekeye yatırımların artacağını kaydederek, "Son yaşadığımız kısmi elektrik kesintileri şehir merkezlerinde değil, kırsal kesimlerde meydana geldi. Elbette buralarda faaliyet göstermek coğrafyanın zorluğundan dolayı şehir merkezleri kadar kolay olmuyor. Bunun farkındayız. Ancak şu da bir gerçek ki eğer bir yerde vatandaşımızın elektrik talebi varsa, bunu karşılamakla yükümlü olanlar da bizleriz. 2021 yılı sonuna kadar köy ve kırsaldaki tüm trafo ölçümlerinin yapılmasını ve lüzum görülen yerlerde güç artırımı yapılmasını istiyoruz. Bir diğer uygulamamız ise mobil jeneratörlerle ilgili. Dağıtım şirketlerimizin yeteri kadar mobil jeneratör bulundurması zorunluluk haline gelecek" ifadesini kullandı.' SMS İLE BİLGİLENDİRİLMESİ UYGULAMASINA BAŞLAYACAĞIZ'Bakan Dönmez, bu yıl en önemli uygulamalardan birinin de dijitalleşme olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Elektrik tarafında sunulan pek çok hizmeti e-devlete entegre ettik. 2020 yılında 140 bin 734 perakende satış sözleşmesi, 319 bin 250 fesih ve 9 milyon 796 bin 625 sorgulamayı vatandaşlarımız e-devlet üzerinden gerçekleştirdi. Özellikle salgın dönemiyle birlikte vatandaşlarımızın dijital kanalları kullanım oranları arttı. E-devlet üzerinde verilen hizmet sayısının artırılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda 2021 yılı dijitalleşme hedeflerimizi 3 başlıkta belirledik. İlki, Dijital Türkiye, Online İşlemler ve Çağrı merkezi üzerinden yapılacak abonelik işlemlerinin ıslak imza olmadan kimlik teyidi ve sesli onayla gerçekleştirilmesi. İkincisi, tarife değişikliği ve tahliye taleplerinin sesli onayla çağrı merkezi üzerinden alınması. ve sonuncusu, uzaktan çalışan personelin işlemlerin ne kadarını gerçekleştirilebildiği ve bilişim altyapısının yeterliliğinin ölçülmesi. Bu sene ilk defa planlı ve/veya plansız kesintilerde, kesinti etki alanındaki kullanıcıların SMS ile bilgilendirilmesi uygulamasına başlayacağız. Vatandaşlarımız kesintinin kendi bölgesini etkileyip etkilemeyeceğine dair bilgiyi SMS üzerinden alacak. Biliyorsunuz, tüketicinin korunması ve aldığı hizmetten maksimum fayda sağlaması için bir takım düzenlemeleri hayata geçirdik. Bunlardan birisi de serbest tüketici uygulaması. Vatandaşlarımız 1.200 kilowatt saat ve üstü elektrik tüketimine sahipse serbest tüketici hakkından faydalanabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı