Bakan Dönmez: Karapınar Güneş Enerji Santrali'ni gelecek ay açacağız ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk entegre güneş panellerini üretecek Konya'daki Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin açılışını, gelecek ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk entegre güneş panellerini üretecek Konya'daki Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin açılışını, gelecek ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Karapınar Güneş Enerji Santrali'nde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacağını belirtti. Karapınar Güneş Enerji Santrali faaliyete geçtiğinde, Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisi payının da yüzde 20 artacağını belirten Dönmez, "Tesiste önemli bir Ar-Ge Merkezi kurulacak. Böylece Türkiye'de yeni ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak. Ar-Ge Merkezi'nde 100 mühendis çalışacak. Fabrikanın Ar-Ge Merkezi'ne 10 yılda yaklaşık 90 milyon dolar kaynak aktarılacak. Ayrıca Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) konusu da var. Ekimde gerçekleştireceğimiz 1000 megavat gücündeki Mini YEKA'larla yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimizde güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 megavat arasında 74 yarışma düzenleyeceğiz. Böylece küçük ve orta ölçekli daha fazla yatırımcının yenilenebilir enerji üretimine dahil olmasını sağlayacağız" dedi.

'1400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK'Bakan Dönmez, toplu rüzgar enerji santrali (RES) açılışlarının olacağını kaydederek, "Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye'nin ilk entegre güneş panellerini üretecek fabrikanın açılışını yapacağız. Buradaki yatırım tutarı güneş santrali ve fabrikayla birlikte 1,4 milyar dolara mal olacak. Bin 400 kişiye istihdam sağlayacak. Yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak. Milli ve yerli enerji üretimi açısından Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli tesisi olacak. Bin megavatlık Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin panelleri burada üretilecek. Böylelikle Karapınar'da yüzde 70'in üstünde yerlilik oranı sağlanacak" dedi. 'YERLİLİK ORANLARINI HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ'Bakan Dönmez, rüzgarda türbin, kule, jeneratörü ürettiklerini belirtti. YEKA'lar ile sadece bu alandaki yerlileştirmeyi artırmakla kalmadıklarını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ülkemizi Ar-Ge faaliyetlerinin merkezi haline de getiriyoruz. Hidrolik enerjide jeneratör, güç elektroniği, türbin çarkı, ayar kanatları gibi birçok parçayı yerli olarak üretiyor, yerlilik oranlarını her geçen gün artırıyoruz. Elektrik tarafında yaklaşık 100 milyar dolar yatırım yaptık. Son birkaç yıl öncesine kadar yerlileştirdiğimiz alanlarda bu yatırımın neredeyse yarısını ekipman ithalatına yapıyorduk. Fakat yerlilik alanında ilave verdiğimiz teşviklerle birlikte paramız artık dışarı gitmeyecek. Şöyle bir örnek vereyim; EÜAŞ Keban'daki hidroelektrik santralindeki iki jeneratörü kendi imkanlarıyla rehabilite ederek 16 milyon avronun yurt dışına gitmesini engelledi. Bunu kendi imkanlarıyla yaptı. Biz hep şöyle diyoruz; yerli kaynakları, yenilenebilir kaynakları kullanalım ama yerli ekipman ve teknolojiyle bunları elektriğe dönüştürelim. Böylece daha çok yerliliği sadece kaynak anlamında değil, teknoloji anlamında da vurgulayalım."

Kaynak: DHA