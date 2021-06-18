Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde sismik araştırma başlatıyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Samsun'da karada 64 milyon TL tutarında bir yatırımla sismik araştırma yapacağız. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Karadeniz ve Batı Karadeniz'de sismik araştırma faaliyetleri var.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Samsun'da karada 64 milyon TL tutarında bir yatırımla sismik araştırma yapacağız. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Karadeniz ve Batı Karadeniz'de sismik araştırma faaliyetleri var. Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz" dedi.

Samsun'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Dönmez, ardından Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Kısa süren ziyaretin ardından Bakan Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda basına kapalı olarak düzenlenen 'Samsun Enerji Koordinasyon' toplantısına katıldı. Geniş protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Samsun'da karada 64 milyon TL tutarında bir yatırımla sismik araştırma yapacağız. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Karadeniz ve Batı Karadeniz'de sismik araştırma faaliyetleri var. Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz. Samsun'a bu yıl içerisinde 64 milyon liralık AR-GE ayırdık. Karadan da inşallah müjdeleri paylaşılırız. Aranmadık hiçbir yer kalmasın. Samsun için bu planı ayırdık" diye konuştu.

3 İLÇEYE DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Samsun yatırımlarından da bahseden Bakan Dönmez, 3 ilçeye doğalgaz müjdesi vererek, "Samsun bölgenin parlayan yıldız kentlerinden birisidir. Sanayide, eğitimde, sağlıkta ve birçok alanda bölgenin lokomotif şehirlerinden birisi. Artık ülkeler ve şirketler yarışmıyor, şehirler de yarışıyor. Tatlı bir rekabet var. Şehirlerin enerjiye ihtiyacı var. Samsun'a yatırım 6.3 milyon TL iken, 2020'de 378 milyon TL yatırım yapıldı. Son 18 yılda ise bu şehrimize 3.82 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Bu yatırımlar 2021 yılında da hızla devam edecek. Özel sektör hariç sadece elektrik, gaz ve kamu dağıtımda 330 milyon TL'lik yatırım planlıyoruz. Doğal gaz, Samsun'a 2005 yılında geldi. 17 ilçemizin 14'ü doğal gaz kullanıyor. Eksik mahalle ve sokaklar da var, onları tamamlayacağız. Asarcık'a, 2022 yılında doğal gazı vereceğiz. Salıpazarı ilçemiz de 2023 yılında kavuşacak. Ayvacık ilçemiz ise doğal gaz taşıma suretiyle özel şirket çalışma yapacak, bu çalışmaları önümüzdeki dönemlerde paylaşacağız. Samsun'da köylerimiz hariç doğal gaz kullanmayan yer kalmayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün