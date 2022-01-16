Bakan Dönmez: Karadeniz gazını  karaya taşıyacak borular işleme tesisimize gelmeye başladı - Haberler
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Bakan Dönmez: Karadeniz gazını  karaya taşıyacak borular işleme tesisimize gelmeye başladı

Bakan Dönmez: Karadeniz gazını  karaya taşıyacak borular işleme tesisimize gelmeye başladı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" açıklamasında bulundu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, Karadeniz'de devam eden doğalgaz çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dönmez Twitter hesabından, doğalgazı karaya taşıyacak olan boruların işleme tesisine geldiğini gösteren video yayınlayarak, "Geri sayım devam ediyor…Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" notunu ekledi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" açıklamasında bulundu.

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