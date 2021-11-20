Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor" - Haberler
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Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testinin günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini bildirdi.

Bakan Dönmez: "Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testinin günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Sakarya gaz sahasında yer alan Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandığını hatırlatarak, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testinin günlün 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini kaydetti.

Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor

Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor

Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor

Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Son Dakika Haberleri

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