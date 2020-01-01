Bakan Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız"
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Bakan Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız"

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in ortak basın toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in soruları cevaplaması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, düzenlenen basın toplantısında basın mensupalrının sorularını cevapladı.

01.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:21
Bakan Dönmez:

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in ortak basın toplantısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'in soruları cevaplaması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, düzenlenen basın toplantısında basın mensupalrının sorularını cevapladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız"
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