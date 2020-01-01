Bakan Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız"
Bakanlar Kurum ve Dönmez'in ortak basın toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in soruları cevaplaması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, düzenlenen basın toplantısında basın mensupalrının sorularını cevapladı.
Bakanlar Kurum ve Dönmez'in ortak basın toplantısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in soruları cevaplaması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, düzenlenen basın toplantısında basın mensupalrının sorularını cevapladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız"