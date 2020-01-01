Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"
Bakanlar Dönmez ve Kurum'un basın toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi.
Bakanlar Dönmez ve Kurum'un basın toplantısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi. (3)
Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"