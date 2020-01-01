: Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"

01.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:53

Bakanlar Dönmez ve Kurum'un basın toplantısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi. (3)

Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"

Kaynak: AA

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