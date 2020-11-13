Son dakika haber! Bakan Dönmez'den Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrine ziyaret
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Son dakika haber! Bakan Dönmez'den Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrine ziyaret

13.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:20
Son dakika haber! Bakan Dönmez'den Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrine ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurladıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurladıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrini ziyaret etti.

Kabir ziyareti hakkında Twitter hesabından paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni'yi Karadeniz'e uğurladıktan sonra gemimize ilham olan büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kabrini ziyaret ettik. Ellerimizi göğe, zihnimizi tarihimize, dümenimizi Karadeniz'e çevirdik. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez ayrıca paylaşımına "Karadeniz'de Kanuni devri" etiketini de ekledi.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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