Son dakika haber! Bakan Dönmez'den Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrine ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurladıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrini ziyaret etti.