Son dakika haber: Bakan Dönmez: Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak
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Son dakika haber: Bakan Dönmez: Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

Son dakika haberi... ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemisinin, Karadeniz'de sondajlarına başlayacağını duyurdu.

Son dakika haber: Bakan Dönmez: Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak
13.09.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:51

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemisinin, Karadeniz'de sondajlarına başlayacağını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geri sayım başladı. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


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Kaynak: DHA

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