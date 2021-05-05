Bakan Dönmez: 'Kanuni' ilk görevi için Karadeniz'e açıldı (2)

'KANUNİ'NİN ÖZELLİKLERİZonguldak'taki Filyos Limanı'nda hazırlıkları tamamlanan, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip 'Kanuni' ile 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapılabiliyor.