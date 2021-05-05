Bakan Dönmez: 'Kanuni' ilk görevi için Karadeniz'e açıldı (2)
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Bakan Dönmez: 'Kanuni' ilk görevi için Karadeniz'e açıldı (2)

Bakan Dönmez: 'Kanuni' ilk görevi için Karadeniz'e açıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

'KANUNİ'NİN ÖZELLİKLERİZonguldak'taki Filyos Limanı'nda hazırlıkları tamamlanan, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip 'Kanuni' ile 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapılabiliyor.

'KANUNİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda hazırlıkları tamamlanan, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip 'Kanuni' ile 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapılabiliyor. 'Kanuni', Karadeniz'deki ilk sondaj faaliyeti için 14 Kasım 2020'de Filyos Limanı'na demirlenmiş ve ilk olarak kule montajı tamamlanmıştı. Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,


Bakan Dönmez: 'Kanuni' ilk görevi için Karadeniz'e açıldı (2)
Bakan Dönmez: 'Kanuni' ilk görevi için Karadeniz'e açıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
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