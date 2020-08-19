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Bakan Dönmez, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, güneş santrallerinin devreye alındığı 2014'ten bu yana dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran 9'uncu, Avrupa'da ise 3'üncü ülke olduğunu bildirdi.

Bakan Dönmez, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
19.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, güneş santrallerinin devreye alındığı 2014'ten bu yana dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran 9'uncu, Avrupa'da ise 3'üncü ülke olduğunu bildirdi.

Dönmez, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasının açılışında konuştu.

Türkiye'yi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin tasarımı, üretimi ve markalaşmasında bir üst lige çıkararak bu alanda söz sahibi ülkelerden birisi haline getirme amacıyla adımlar atıldığını belirten Dönmez, bugün bu hedefin ilk meyvesinin toplandığını ifade etti.

Dönmez, YEKA yarışmasından 6 ay sonra fabrikanın temelinin atıldığına dikkati çekerek, "400 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen fabrikamız dünyanın tek çatı altında faaliyet gösteren tek tam entegre güneş paneli tesisi olacak. Fabrikanın gerçekleştirdiği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını da engellemiş olacağız. Bugün dünyada Çin ağırlıklı olmak üzere 20 entegre fotovoltaik güneş paneli fabrikası var. Türkiye de bugün itibarıyla bu kategoride yer alan ülkeler arasına girdi." diye konuştu.

Tesiste güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesi için bir Ar-Ge merkezi kurulacağını dile getiren Dönmez, bu merkezde 100 araştırmacının görev alacağını söyledi.

Dönmez, yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranı ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip fabrikanın ilk etap panel üretiminin Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Konya Karapınar GES'te kullanılacağını bildirdi.

1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 2,6 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Karapınar GES'in 2020 Eylül ayından başlayarak her ay 40 megavatlık bölümler halinde devreye alınacağını belirten Dönmez, buranın 33 ayda tam kapasite işletmeye geçeceğini ifade etti.

İlk mini YEKA-GES ekimde

Bakan Dönmez, Karapınar'ın devreye girmesiyle elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının yüzde 25 artacağına, yıllık 2 milyon ton karbondioksit salımının da engelleneceğine dikkati çekti.

Temmuz sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 50,3'e çıktığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"2002'den 2020'ye kadar devreye aldığımız toplam kapasitenin yarısını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. 2013'e kadar enerji portföyümüzde yer almayan güneş enerjisinde bugün 6232 megavatlar seviyesine geldik. 2019'da 4,1 milyon hanenin elektrik tüketimini güneşten elde ettiğimiz enerjiyle karşıladık. 2020 Mayıs ayında güneş santralleri toplam elektrik üretiminin yüzde 5,6'sını karşılayarak aylık bazda rekor kırdı. Türkiye, güneş santrallerinin devreye alındığı 2014'ten bu yana sadece 6 yıl gibi kısa bir sürede dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran 9'uncu, Avrupa'da ise 3'üncü ülke oldu. Bu yatırımlarla birlikte Türkiye'nin güneşi daha fazla parlamaya devam edecek. Bu alana daha fazla yatırım çekmek, orta ve küçük ölçekli yatırımcıların da bu alana girmelerini sağlamak için Ekim ayında ilk mini YEKA-GES yarışmamızı gerçekleştireceğiz. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 10 ile 15 ve 20 megavat arasında değişen toplam bin megavat kapasiteli 74 yarışma düzenleyeceğiz."

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da söz konusu fabrikanın milli ve yerli enerji alanında çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Kalyoncu, fabrikanın Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında bir araya getiren dünyadaki ilk ve tek tam entegre fabrika olduğuna işaret etti.

Fabrikanın 100 bin metrekare kapalı alanda kurulduğunu belirten Kalyoncu, burada 1400 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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