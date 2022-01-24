Bakan Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye...
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Bakan Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok"
Bakan Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok"
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri