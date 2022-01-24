Bakan Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye... - Haberler Ekonomi
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Bakan Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye...

Bakan Dönmez:
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Bakan Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok"

Bakan Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok"

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Ekonomi, Haber

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