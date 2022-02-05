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Bakan Dönmez Isparta'ya geliyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Dönmez Isparta'ya geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yaşanan enerji problemleri nedeniyle katılacağı kriz merkezi toplantısının ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceleyecek.

ISPARTA (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yaşanan enerji problemleri nedeniyle katılacağı kriz merkezi toplantısının ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceleyecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kar yağışından dolayı yaşanan enerji problemleri nedeniyle Azerbaycan programının ardından Isparta'ya gelecek. Bakan Dönmez, ilk olarak kriz merkezinde İçişleri Bakan Yardımcısı, AFAD Başkan Yardımcısı, TEDAŞ Genel Müdürü, Isparta Valisi ve şirket yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapacak. Bakan Dönmez'in ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceleyeceği öğrenildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, Bakü, Politika, Haber

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